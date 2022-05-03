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«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая

Фото «Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
Фото «Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая

Фото pixabay.com, носит иллюстративный характер; Минобороны РФ

В Минобороны РФ опубликовали свежие данные о ходе спецоперации на Украине. Подробности на Сиб.фм.

2 мая российские высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 36 военных объектов Украины, включая пять пунктов управления и 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники.

В Днепропетровской области в районе населённого пункта Покровское ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, а в районе Межевой — четыре пусковые установки ЗРК «С-300» и радиолокационную станцию разведки и наведения.

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Ракетные войска поразили четыре района сосредоточения украинской живой силы и военной техники, а также два пункта управления, в том числе командный пункт 93-й механизированной бригады в районе Подаловки.

«Артиллерийскими подразделениями поражены два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ», — сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские средства ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата в районе острова Змеиный и сбили ещё четыре вблизи населённых пунктов Червоный Оскол, Невское и Весёлое, а также перехватили пять реактивных снарядов «Смерч» в районах Изюм, Топольское и Малая Камышеваха.

Фото «Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая 2

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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