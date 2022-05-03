В Новосибирске мэрия опубликовала правила допуска на День Победы 9 Мая

Фото: Сиб.фм
Для того, чтобы посетить Парад Победы, жителям Новосибирска необходимо соблюдать ряд правил, опубликованных на официальном сайте мэрии.
Согласно данным, 9 мая, в период с 7:00 до 13:00 жителям будет ограничен допуск на территорию Площади Ленина и прилегающих к ней улиц на следующих участках:
Кроме того, движения станет ограничено и для автотранспортных средств. В этот перечень включено использование велосипедов, самокатов, гироскутеров и скейтбордов.
Также на указанных территориях введут ограничения на ведение хозяйственной и предпринимательской деятельности, проведение публичных мероприятий во время военного парада и в местах проведения культурно-массовых и памятных мероприятий, посвященных Дню Победы.
Над соответствующими участками запрещены полеты малогабаритных летательных беспилотных устройств (коптеров, дронов, авиамоделей) и летательных аппаратов малой авиации (частные маломестные самолеты, парапланы, мотопарапланы, дельтопланы, мотодельтопланы и др.).
Допуск граждан на Парад Победы будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты, которые оборудованы необходимыми техническими средствами и устройствами.
На территорию проведения массового мероприятия не пропустят граждан, которые:
Напомним, что, граждане, которые нарушат вышеперечисленный ряд правил и несанкционированно проникнут на выделенную территорию, могут быть задержаны на срок, установленный законодательством РФ.
Ранее, Сиб.фм писал о том, что в Параде Победы примут участие 2 284 человека. Во сколько парад и салют 9 мая, а также жителей Новосибирска предупредили о непогоде на майские праздники.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают