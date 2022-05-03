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В Новосибирске спасатели освободили 2 парней из наручников

Фото В Новосибирске спасатели освободили 2 парней из наручников
Фото В Новосибирске спасатели освободили 2 парней из наручников

Фото pixabey

В Новосибирске двое молодых людей не смогли самостоятельно снять наручники и вызвали спасателей.

Новосибирским спасателям пришлось снимать наручники с 2 парней, которые пристегнули себя друг к другу и потеряли ключи.

Необычный вызов поступил спасателям ранним утром 2 мая из квартиры на улице Трикотажной в Дзержинском районе Новосибирска. Там двое молодых людей в компании девушек решили развлечься и пристегнули друг друга наручниками, а вот про ключи забыли.

Поняв, что самостоятельно снять наручники не получится, новосибирцы вызвали спасателей. К моменту прибытия экипажа МАСС один из парней уже высвободился из коварного плена с помощью отвертки. Руку его 24-летнего приятеля освободили спасатели, распилив наручник.

Ранее Сиб.фм писал, что спасатели сняли мужчину с крыши многоэтажки в Новосибирске.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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