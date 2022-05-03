В Новосибирске три СНТ и магазины на Бердском шоссе остались без электричества

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Трое суток жители трех садоводческих товариществ в Новосибирске остаются без электроэнергии. Света нет и в крупных магазинах на Бердском шоссе.

Из-за коммунальной аварии без света остались около 2 тысяч участков в трех СНТ в Новосибирске. Председатель СНТ «Береговое» заявила, что о ситуации знают власти города.

3 мая пошли третьи сутки, как жители СНТ «Лилия», «Береговое» и «Рассвет» в Новосибирске остаются без электроэнергии. Постоянно там проживают порядка 250 семей, а всего без света остались около 2 тысяч участков.

Причиной отключения электроэнергии стал разрыв кабеля. Пострадавшие владельцы участков опасаются, что ремонтные работы затянутся надолго. Председатели СНТ утверждают, что уже привыкли к отключениям света, однако впервые столкнулись с такой продолжительной аварией.

«Сегодня мы проинформировали о происходящем всех, включая администрацию Первомайского района, мэрию Новосибирска, прокуратуру. Мы хотим защитить людей. В трех СНТ примерно 1200 домов. И тут живут люди, которым больше некуда идти, у них нет другого жилья. Это семьи с детьми. И находиться столько времени без света – большая проблема», — заявила председатель СНТ «Береговое» Ольга Деревянченко.

Сейчас для восстановления электроснабжения необходимо восстановить 50 метров кабеля. Рабочие уже раскопали около 500 метров в поисках проблемного участка. При этом руководство ООО «Респект», которое обслуживает СНТ, не предпринимает никаких действий. В компании заявили жителям, что кабель, который был положен еще 60 лет назад, надо менять. Однако у людей денег нет – требуется не меньше 240 000 рублей.

К вечеру 3 мая без света остаются все дома СНТ, пишет BFM-Новосибирск. Также света нет в магазине «Эльдорадо», строительном гипермаркете «Формула М2» и нескольких продуктовых магазинах.