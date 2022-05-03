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В Новосибирске вход в Ботанический сад стал платным с мая 2022 года

Фото В Новосибирске вход в Ботанический сад стал платным с мая 2022 года
Фото В Новосибирске вход в Ботанический сад стал платным с мая 2022 года

Фото Сиб.фм

В Новосибирске ботанический сад СО РАН вновь сделал вход платным в 2022 году.

Весной 2022 года вход в Ботанический сад в Новосибирске стал платным. Соответствующая информация появилась на официальном сайте учреждения.

В Новосибирске за вход в Ботанический сад с мая 2022 года придется заплатить. Стоимость посещения составит 50 рублей для взрослого и 30 рублей – для ребенка. За въезд легкового автомобиля на территорию ботсада придется отдать 250 рублей, за въезд микроавтобуса – 500 рублей. Проезд свадебного лимузина или автобуса обойдется новосибирцам в 1000 рублей.

Ранее плату за вход в сад отменили после вмешательства прокуратуры. В 2016 году надзорный орган счел незаконным решение ботсада ввести плату за посещение территории.

Ранее Сиб.фм писал, что Заельцовский парк в Новосибирске откроется для горожан в июне 2022 года.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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