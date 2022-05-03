В Новосибирске выставили на продажу «Волгу Брежнева» за 20 тысяч рублей

Скриншот из объявления на сайте

Житель Новосибирска продаёт «Волгу Брежнева» за 20 тысяч рублей на Авито.

29 апреля житель Новосибирска выставил на продажу «Волгу» изумрудного цвета из знаменитой коллекции Леонида Брежнева. За коллекционную модель «Волга ГАЗ 24» новосибирец просит 20 тысяч рублей.

В описании к лоту продавец отметил, что мини-автомобиль уникален сразу по нескольким параметрам: цветом и наличием переднего моста. Также он дополнил, что у мини-автомобиля есть собственная история — коллекционную модель когда-то привёз из командировки его дядя.

«В родной краске, состояние изумительное!», — добавил в описании новосибирец.

По историческим данным, коллекция автомобилей, подаренных Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, насчитывала от 49 до 324 единиц. Машины хранились в Гараже особого назначения Кремля, также на даче Брежнева в Подмосковье и Крыму.

У этого же продавца любители и коллекционеры могут приобрести модель КАМАЗа красного цвета — правда, она выставлена по самой минимальной цене в один рубль.

Как писал Сиб.фм, в марте 2022 года на одном из городских сайтов по продаже недвижимости появилось объявление о квартире в центре Новосибирска меньше чем за миллион рублей.