В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

3 мая на территории Новосибирской области при прояснениях возможны туманы, сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Днём во вторник, 3 мая, на территории Новосибирской области при прояснениях возможны туманы, свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Температура воздуха составит +10...+15 градусов, скорость ветра — от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы достигнут 14 м/с.

«Переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков», — говорится в прогнозе.

Напомним, что в Гидрометцентре России уже составили предварительный прогноз на лето-2022 в Новосибирске. Каким его ожидают синоптики, можно узнать по ссылке.