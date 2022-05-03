В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
3 мая на территории Новосибирской области при прояснениях возможны туманы, сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
Днём во вторник, 3 мая, на территории Новосибирской области при прояснениях возможны туманы, свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
Температура воздуха составит +10...+15 градусов, скорость ветра — от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы достигнут 14 м/с.
«Переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков», — говорится в прогнозе.
Напомним, что в Гидрометцентре России уже составили предварительный прогноз на лето-2022 в Новосибирске. Каким его ожидают синоптики, можно узнать по ссылке.
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