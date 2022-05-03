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общество

В России хотят увеличить туристический кешбэк для жителей Новосибирска и других городов СФО

Фото В России хотят увеличить туристический кешбэк для жителей Новосибирска и других городов СФО
Фото В России хотят увеличить туристический кешбэк для жителей Новосибирска и других городов СФО

Фото Сиб.фм

Представители турбизнеса выступили за увеличение туристического кешбэка для жителей Новосибирска и других городов Сибирского федерального округа.

Эксперты из сферы туризма заявили, что увеличение кешбэка для сибиряков позволит уравнять возможности жителей Центральной России и Сибири.

Представители туристического бизнеса просят увеличить размер кешбэка для туристов из Сибири. Автор инициативы – Ольга Тимохина из новосибирского «Бюро путешествий «Гранд тур». Она заявила, что в действующей программе кешбэка крайне низкая доля туристов из регионов.

Жителям центральной части России путешествия по стране обходятся значительно дешевле, чем сибирякам. Большинство знаковых туристических мест расположено в центре России. Кроме того, из Москвы и Санкт-Петербурга дешевле добраться до других городов – для жителей обеих столиц действуют доступные чартерные рейсы.

При этом максимальная сумма возврата за путешествие по России – 20 000 рублей – одинакова и для москвичей, и для сибиряков.

Чтобы уравнять возможности жителей столичных регионов и Сибири, эксперт предложила изменить программу туристического кешбэка, сделав его зависимым от места проживания туриста.

Однако представители отрасли раскритиковали инициативу. Специалисты отметили, что это не социальная программа, и она не ставит перед собой задачу стимулировать бедные слои населения к путешествиям.

Представители турбизнеса предлагают пойти другим путем и развивать новые направления вместо привычных и «избитых» маршрутов.

«Питер, Сочи – бесполезная трата бюджетных денег. В эти места и так поедут», – цитирует эксперта по гастротуризму и ресторатора Андрея Шишкина портал «tourdom.ru».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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