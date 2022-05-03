Вице-мэр Новосибирска Терешкова рассказала о важности спорта

Фото со страницы Анны Терешковой ВКонтакте

Заммэра Новосибирска Анна Терешкова поделилась необходимостью «хорошей спортивной формы» в своих соцсетях.

Глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала о значимости физических занятий, чтобы «держать себя в хорошей спортивной форме».

На своей официальной странице ВКонтакте вице-мэр поделилась, что с наступлением весны у неё появилось время для спорта.

«Хороших всем выходных! И у меня появилось время заняться спортом. Ведь спорт — норма жизни! Надо всегда держать себя в хорошей спортивной форме», —

написала Анна Терешкова.

К публикации заммэра прикрепила фотографию из спортивного зала.

«Анна Васильевна, вы всегда в хорошей, спортивной форме!», — поддержали чиновницу новосибирцы в комментариях к посту.

Ранее в интервью Сиб.фм вице-мэр Новосибирска рассказала, что для занятий спортом приобретает не только привычные «профильные» бренды, но и одежду российских дизайнеров.

В этом же разговоре Анна Терешкова поделилась, что в День Победы 9 мая пройдёт в колонне «Бессмертного полка» с портретом своего дедушки.