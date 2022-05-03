Вице-мэр Новосибирска Терешкова рассказала о важности спорта

Фото со страницы Анны Терешковой ВКонтакте
Заммэра Новосибирска Анна Терешкова поделилась необходимостью «хорошей спортивной формы» в своих соцсетях.
Глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала о значимости физических занятий, чтобы «держать себя в хорошей спортивной форме».
На своей официальной странице ВКонтакте вице-мэр поделилась, что с наступлением весны у неё появилось время для спорта.
«Хороших всем выходных! И у меня появилось время заняться спортом. Ведь спорт — норма жизни! Надо всегда держать себя в хорошей спортивной форме», —
написала Анна Терешкова.
К публикации заммэра прикрепила фотографию из спортивного зала.
«Анна Васильевна, вы всегда в хорошей, спортивной форме!», — поддержали чиновницу новосибирцы в комментариях к посту.
Ранее в интервью Сиб.фм вице-мэр Новосибирска рассказала, что для занятий спортом приобретает не только привычные «профильные» бренды, но и одежду российских дизайнеров.
В этом же разговоре Анна Терешкова поделилась, что в День Победы 9 мая пройдёт в колонне «Бессмертного полка» с портретом своего дедушки.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают