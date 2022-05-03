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Жители Новосибирска выбрали лучший завтрак в кафе и ресторанах города

Фото Жители Новосибирска выбрали лучший завтрак в кафе и ресторанах города
Фото Жители Новосибирска выбрали лучший завтрак в кафе и ресторанах города

Фото из сообщества «Мама Дома» ВКонтакте

Новосибирцы определили заведение, блюдо которого стало победителем ресторанного фестиваля «Лучший завтрак Сибири».

На протяжении всего апреля в крупных городах Сибири — от Новосибирска и Томска до Кемерова и Барнаула — проходил ресторанный фестиваль «Лучший завтрак Сибири». Заведения-участники готовили специальные завтраки по определённым ценам: 390 и 460 рублей. В свою очередь, горожане пробовали предлагаемые варианты и голосовали за тот, который понравился больше остальных.

В Новосибирске фаворитом жителей стал фестивальный завтрак от кафе «Мама Дома». За него проголосовали 36% новосибирцев, ставшие «народными жюри» фестиваля — 2 756 человек. В завтрак, признанный горожанами лучшим, вошли три блюда: свеколный хумус с сыром страчателла и домашним хлебом, скрембл с пармезаном и чизкейк из белых грибов с вареньем из еловых шишек. Стоимость такого набора утренних блюд составила 460 рублей.

На вторую строчку 33% новосибирцев поставили завтрак от ресторана «Маргарита пьёт вино»: там посетителям предлагали нежные сырники. Замкнул тройку сытный завтрак из «Подорожника».

В 2022 году фестиваль завтраков прошёл в Сибири впервые. Таким образом рестораторы хотели продемонстрировать возможности отрасли, а также дать гостям и жителям города повод посетить заведения, в которых они ни разу не были, и открыть для себя новые блюда. Как сообщает «BFM-Новосибирск», в столице Сибири к участию в фестивале присоединились более 30 кофеен и ресторанов.

Как писал Сиб.фм ранее, с 23 апреля в Новосибирске проходит фестиваль современного сибирского искусства ARTWEEK. Экспозиции представлены параллельно на двух площадках: в Белой галерее «Победы», а также в здании «Вега-Абсолют». Стать гостями фестиваля новосибирцы могут до 4 мая включительно.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
общепит
рестораны
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