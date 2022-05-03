Жителю Новосибирска для счастья нужно 177 тысяч в месяц

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Среднестатистическому жителю Новосибирска для счастливой жизни необходимо 177 тысяч рублей в месяц, выяснил SuperJob.

Горожанам, живущим в Новосибирске, для счастья требуется 177 тысяч рублей в месяц. Такие данные получил сервис SuperJob в ходе опроса. В анкетировании приняли участие 500 новосибирцев.

Как отметили специалисты сервиса, значение в 177 тысяч превышает цифру, зафиксированную в мае 2021 года, на 11 тысяч рублей.

«Сегодня для счастья россиянам денег нужно больше, чем когда-либо — в среднем 190 тыс. руб. в месяц, в ноябре прошлого года достаточно было 178 тыс. Самое дорогое счастье — в Москве, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Красноярске», —

дополнили в SuperJob.

Такое наблюдение начали в 2018 году — тогда «счастливая» цифра была равна 167 тысячам рублей.

По данным SuperJob, чтобы чувствовать себя счастливым, среднестатистическому жителю России необходимо 190 тысяч рублей в месяц, при этом самые высокие запросы у тех, чей ежемесячный доход превышает 80 тысяч рублей.

По словам специалистов сервиса, больше средств требуется мужчинам — они озвучали сумму, примерно на треть превышающую цифру, которую называли женщины.

Также в SuperJob заметили: за последние месяцы заметно увеличилась не только сумма, достаточная для счастья, но и желаемый минимальный размер оплаты труда, а также уровень пенсионных ожиданий россиян.

Ранее исследовательский центр «Зарплата.ру» рассказал о пяти самых высокооплачиваемых вакансиях Новосибирска, специалистам которых обещают минимум 100 тысяч рублей ежемесячно.

Как сообщал в начале апреля Росстат, средний размер заработной платы в Новосибирске достиг 46 тысяч рублей в месяц.