18 школьников из Новосибирска отправятся к месту подвига воинов-сибиряков

Администрация Кировского района Новосибирска

Новосибирские подростки из Кировского района Новосибирска посетят место подвига воинов-сибиряков в Калужской области.

Школьники из Новосибирска поедут на Безымянную высоту 224.1 в Калужской области, чтобы почтить память погибших в годы ВОВ воинов-сибиряков.

К месту подвига воинов-сибиряков поедут 18 школьников из Кировского района Новосибирска. Всего заявки на участие в проекте подали более 100 подростков. В течение учебного года они выполняли задания, по результатам которых и были отобраны победители проекта.

5 мая глава районной администрации Андрей Выходцев вручит подросткам сертификаты на поездку, гости и участники мероприятия возложат цветы к мемориалу героям Безымянной высоты 224.1. в сквере ДДТ имени Ефремова.

В поездке школьники посетят музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве, военно-исторический центр «Маршал Победы – Г. К. Жуков» в Калуге, а 9 мая примут участие в памятном митинге на мемориальном комплексе «Безымянная высота 224.1» в Бетлице.

Первую делегацию школьников из Кировского района отправляли по инициативе общественной организации «Союз кировчан» и главы администрации Виктора Вязовых в 2010 году. Эта поездка положила начало ежегодному патриотическому молодежному проекту, за годы реализации которого памятное место посетили почти 250 человек.