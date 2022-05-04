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50-летние мужчина и женщина погибли в пожаре в Новосибирской области

Фото 50-летние мужчина и женщина погибли в пожаре в Новосибирской области
Фото 50-летние мужчина и женщина погибли в пожаре в Новосибирской области

Фото Валентина Лутаева / Сиб.фм

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и женщины в результате пожара в Новосибирской области, сообщили 4 мая в пресс-службе управления СК по региону.

Во время майских праздников двое жителей Новосибирской области стали жертвами пожаров. 1 мая в результате возгорания в трёхквартирном доме в посёлке Пушной погиб 50-летний мужчина. На следующий день в посёлке Горный в квартире скончалась в огне 50-летняя женщина.

Предварительная причина возгораний — неосторожное обращение с огнём. По фактам гибели людей проводятся проверки.

«Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. По результатам проверок будут приняты соответствующие процессуальные решения», — сообщили 4 мая в пресс-службе управления Следственного комитета по Новосибирской области.

Напомним, по данным СК, с начала 2022 года в регионе произошло более 3 800 пожаров, жертвами которых стали свыше 80 человек. Чаще всего возгорания провоцировала непотушенная сигарета и неисправная электропроводка.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
пожар
СК
проверка
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