900 детей с ОВЗ отдохнут летом в оздоровительных лагерях Новосибирской области

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Лагеря Новосибирской области проведут 31 смену для детей с ОВЗ в 2022 году.

Детские оздоровительные лагеря Новосибирской области примут более 900 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Об этом заявила министр труда и соцразвития НСО Елена Бахарева.

Более 900 детей с ОВЗ отдохнут в оздоровительных лагерях Новосибирской области. Детские лагеря проведут 31 смену для таких детей, в том числе 15 профильных и 16 инклюзивных. Министр отметила, что это почти в два раза больше, чем в прошлом году: тогда в лагерях смогли отдохнуть только 500 детей в рамках девяти смен.

Елена Бахарева уточнила, что вопрос об организации профильных инклюзивных смен по программам, адаптированным для детей-инвалидов и детей с ОВЗ находится на контроле Минпросвещения России.

В этом году детские оздоровительные лагеря будут заполнены на 100 % благодаря снятию ковидных ограничений. В Новосибирской области отменили обязательное тестирование на COVID-19 для сотрудников лагерей, а детям разрешили выезжать с территории лагеря в период смены.

Кроме детей-инвалидов, в детских лагерях региона отдохнут дети беженцев с Украины и Донбасса. Помимо этого, в 2022 году в детских лагерях НСО будет увеличено количество профильных патриотических смен, сообщил губернатор области Андрей Травников.

Напомним, впервые дети с ограниченными возможностями здоровья получили шанс отдохнуть в обычных детских оздоровительных учреждениях только 7 лет назад. До 2015 года детям с особыми нуждами были доступны только некоторые формы семейного отдыха на турбазах или в санаториях.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске к 2024 году построят федеральный детский реабилитационный центр.

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