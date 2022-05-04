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Банк «Открытие» присоединил РГС Банк

Фото Банк «Открытие» присоединил РГС Банк
Фото Банк «Открытие» присоединил РГС Банк

Фото: Банк «Открытие»

Банк «Открытие» завершил юридическое присоединение РГС Банка. Информационные системы банков будут полностью объединены до конца 2022 года. Развитие автобизнеса в группе продолжится под брендом «Открытие Авто».

Трансформация сетей отделений двух кредитных организаций уже завершена: классическая сеть отделений РГС Банка присоединена к сети «Открытие», а сеть удаленных точек продаж РГС Банка в автосалонах (более 700) продолжит функционировать в прежнем формате под брендом «Открытие».

Все обязательства и требования по заключенным ранее клиентским договорам с РГС Банком сохраняют силу. Договоры продолжат действовать в полном объёме на установленных в них условиях и не потребуют перезаключения.

За последние три года РГС Банк достиг впечатляющих результатов: вошел в топ-50 банков России по активам, в топ-25 банков по розничному кредитному портфелю, в топ-5 по портфелю и топ-3 по выдачам автокредитов, в том числе занял лидирующие позиции в сегменте продаж кредитов на автомобили с пробегом.

Автобизнес продолжит развитие в рамках группы, но уже под новым брендом – «Открытие Авто». Возглавит направление Марина Дембицкая, ранее занимавшая пост члена правления, директора по развитию розничного бизнеса РГС Банка.

«Автобизнес останется одним из ключевых направлений деятельности группы банка «Открытие». Команде автобизнеса предстоит не только удержать лидирующие позиции на рынке автокредитования, но и укрепить их, нарастить клиентский портфель автодилеров и автопроизводителей и масштабировать цифровой бизнес. В свою очередь клиентам РГС Банка теперь доступны все сервисы и услуги банка «Открытие». Финансовые и технологические возможности банка «Открытие» позволят вывести автокредитование на качественно новый уровень», – рассказал президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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