Депутат горсовета Новосибирска Каверзина принесла воду в бомбоубежище

Фото из сообщества «Подслушано Первомайка» в соцсети «ВКонтакте»

Депутат из Новосибирска Светлана Каверзина испугалась взрывов и запаслась водой в подвале дома.

Новосибирский депутат горсовета Светлана Каверзина решила сделать из подвала бомбоубежище и принесла туда 15 литров воды. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Спасибо нашей управляющей компании за то, что открыла подвал. Завтра туда принесу воды литров 15», – заявила Каверзина.

Депутат объяснила подписчикам, выразившим свое удивление действиям народной избранницы, что «в стране все время что-то взрывается», а с водой она будет чувствовать себя в безопасности. Для этого депутат отнесла несколько бутылок воды в подвал многоэтажного дома.

«Разведку уже провела, как там и что – выяснила. Куда бежать в случае чего – стало понятней», – добавила Каверзина.

В комментариях к посту депутата подписчики отметили, что в Новосибирске обстановка не в пример спокойнее, чем в Европейской России, а «открытый подвал опасен не с точки зрения международного терроризма, а по причине наличия местных дураков».

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске около 300 бомбоубежищ оказались в частной собственности. Всего в городе около 500 бомбоубежищ, которые находятся в разном состоянии.