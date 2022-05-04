«Экология-Новосибирск» заявила о стабилизации ситуации с вывозом мусора

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Компания «Экотранс-Н» работает в штатном режиме, ситуацию с вывозом ТКО удалось стабилизировать, набор водителей мусоровозов там планируют завершить до конца мая, сообщили 4 мая в пресс-службе ООО «Экология-Новосибирск».

Периодичность вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Экотранс-Н» в Новосибирске, восстановлена. Вывоз мусора полностью налажен в Заельцовском и Железнодорожном районах, а также в городе Оби. Ведётся сбор и транспортировка крупногабаритных отходов и отходов после субботника, сообщили 4 мая в пресс-службе ООО «Экология-Новосибирск» — регионального оператора по обращению с ТКО.

«Мы вошли в плановый режим работы, продолжаем осуществлять свою деятельность в штатном режиме, техники у нас хватает. На данный момент активно трудоустраиваем новых водителей и операторов. За восемь рабочих дней приняли в штат 28 новых сотрудников, полностью укомплектовали 14 экипажей, ещё один экипаж нанят по договору гражданско-правового характера», — пояснил генеральный директор ООО «Экотранс-Н» Роман Колачев.

На сегодняшний день в «Экотранс-Н» остаются открытыми 56 вакансий водителей мусоровозов. В день в компании в среднем получают более 10 откликов, рассказала менеджер по работе с персоналом Надежда Филатова.



«После майских праздников готовимся активно принимать новых сотрудников. Прогнозно планируем закрыть вакансии до конца мая — первой половины июня», — уточнила она.

Напомним, что набор водителей мусоровозов в «Экотранс-Н» объявили в конце апреля, когда десятки уже трудоустроенных в компании водителей устроили забастовку.

В связи с нехваткой кадров у компании возникли сложности с вывозом мусора, на некоторых свалках образовались завалы.