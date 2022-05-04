Эксперт объяснил заинтересованность РФ в африканском газопроводе

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Эксперт в сфере энергетики Правосудов заявил, что РФ выгоден проект газопровода в Африке. Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил NEWS.ru, что проект о совместном газопроводе Нигерии и Марокко является старым, а заявления нигерийских властей направлены на привлечение внимания к этой идее. По его словам, данный проект сложный с точки зрения технологий, так как газопровод длинный и его нужно будет тянуть через Сахару. В то же время России он был бы интересен с точки зрения поставок труб и технологий.

Если бы всё было прекрасно, то проект давно бы реализовали. Проблема есть, им нужно привлечь внимание, что, мол, российские инвесторы готовы. Европейцы рассчитывают на то, что этот проект будет альтернативой России, и они вряд ли обрадуются, если РФ построит этот газопровод. Они тут же начнут вводить санкции. Не думаю, что представители Нигерии этого не понимают, —

сказал Правосудов.

По мнению эксперта, России этот проект был бы выгоден в плане поставок своих труб и технологий, но в нынешних условиях инвестировать в строительство газопровода будет проблематично.

Много было реализовано проектов газопроводов и нефтепроводов, есть промышленные предприятия, которые могут выпускать необходимую продукцию. Но я сомневаюсь, что они это сделают в нынешних условиях, потому что противников будет много, — подытожил Правосудов.