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общество

Группа цыган набросилась на пенсионерку на Клещихинском кладбище в Новосибирске

Фото Группа цыган набросилась на пенсионерку на Клещихинском кладбище в Новосибирске
Фото Группа цыган набросилась на пенсионерку на Клещихинском кладбище в Новосибирске

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Цыгане набросились на пожилую женщину на Клещихинском кладбище в Новосибирске в родительский день 3 мая.

Группа цыган-попрошаек набросилась на пожилую жительницу Новосибирска на Клещихинском кладбище. Защитил пенсионерку очевидец происшествия.

В Радоницу цыгане массово отправились на новосибирские кладбища, чтобы просить денег у православных новосибирцев, приехавших на могилы умерших близких в церковный праздник. Не обошлось и без происшествий.

«Возле одной из могилок на краю кладбища, в удаленном месте, я увидел старенькую бабушку – худенькая такая, маленькая. Она в одиночку о чем-то спорила с двумя очень напористыми цыганками. Я насторожился, подошел ближе. Оказалось, что цыганки просили у бабушки денег», – рассказал мужчина.

Вместо денег пенсионерка предлагала цыганкам шоколадку, однако они были заинтересованы только в банкнотах. При этом цыганки по-хамски общались с женщиной.

«Одна из них заявила: «Ты знаешь сколько дней уже мой ребенок не ел? Дай денег!», – вспомнил мужчина в беседе с МК в Новосибирске.

В этот момент новосибирец не выдержал и решил вмешаться. Он предложил заплатить цыганкам по 300 рублей, если они помогут пожилой женщине прибрать могилы. Предложение поработать, по всей видимости, возмутило попрошаек. После этого мужчина потребовал оставить бабушку в покое. Однако женщины ушли только тогда, когда он пообещал вызвать полицию.

«Они буквально набросились на нее. Старушка была напугана, да и настроение и без того в грустный день ей заметно испортили. К тому же, если бы им действительно нечего было есть, они бы согласились помочь бабушке за плату», – заключил сибиряк.

Ранее Сиб.фм писал, что в Ленинском районе Новосибирска цыгане устроили массовую драку с поножовщиной.

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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