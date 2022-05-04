Хирурги клиники Мешалкина вырезали раковую опухоль из двенадцатипёрстной кишки 67-летнего жителя Новосибирска

Фото предоставлено пресс-службой Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина

В Новосибирске хирурги клиники Мешалкина удалили злокачественную опухоль из двенадцатипёрстной кишки 67-летнего мужчины.

Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина успешно провели операцию на двенадцатипёрстной кишке жителя Новосибирска 67 лет. Как рассказали в пресс-службе клиники, обёмное «открытое» вмешательство было сопряжено с высокими рисками из-за сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, но врачам удалось минимизировать хирургическую агрессию с помощью органосохранной лапароскопической операции.

У 67-летнего мужчины диагностировали опухоль большого доуденального сосочка — нейроэндокринное образование носило злокачественный характер. В стандартных случаях подобные опухоли удаляются посредством открытой операции, во время которой одновременно удаляются двенадцатипёрстная кишка, часть желудка, головка поджелудочной железы, начальный отдел тонкой кишки, а также часть желчных протоков. Но так как в анамнезе пациента значилась ишемическая болезнь сердца, такая объёмная операция могла стать слишком травмирующей для его организма — послеоперационные риски иногда достигают 20%.

«При хирургической работе на поджелудочной железе, являющейся ферментативным органом, часто возникает послеоперационный панкреатит, могут формироваться свищи», —

прокомментировал заведующий отделением онкологии Павел Александрович Таранов.

Учитывая эти особенности, хирурги решили использовать лапароскопическую технику: доуденальный сосочек удалили через небольшие проколы. Таким образом удалось сохранить стенки брюшной полости и свести к минимуму риск инфекционных осложнений, а также обеспечить быструю реабилитацию пациента за три недели после операции.

В конце апреля кардиохирурги клиники Мешалкина провели сложную операцию пациентке с редкой врождённой аномалией сердца через мини-разрез.

Ещё в декабре 2021 года в клинике сделали 1000-ю операцию на сердце с помощью робота.