IKEA в Новосибирске останется закрытой до конца лета

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Магазин IKEA в ТРЦ «МЕГА» в Новосибирске будет работать в режиме «за закрытыми дверями» до 31 августа. Информация об этом появилась 4 мая в группе «Профсоюз IKEA» во «ВКонтакте».

Торговая сеть IKEA в России продолжит работать в режиме «за закрытыми дверями» как минимум до 31 августа 2022 года. Полноценное функционирование магазинов не представляется возможным из-за проблем с поставками, сообщили 4 мая в группе «Профсоюз IKEA» в социальной сети «ВКонтакте».

Перебои с поставками товаров в магазины IKEA на территории РФ появились после начала спецоперации на Украине. Аналогичные проблемы возникли в сети Decathlon. В последние дни перед закрытием гипермаркет на Фабричной в Новосибирске встречал посетителей практически пустыми залами. Остатки ассортимента продавали по сниженным ценам.

Напомним, что изначально деятельность в России IKEA приостанавливала до конца мая, всего в стране функционировали 15 магазинов. За сотрудниками обещали сохранить рабочие места, а также обеспечить им заработную плату и льготы.