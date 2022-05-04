«Ираэро» запустила прямые рейсы из Новосибирска в Баку

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Авиакомпания «Ираэро» открывает прямые рейсы из Новосибирска в Баку с 20 мая.

Жители Новосибирска смогут улететь в Азербайджан из «Толмачево» с 20 мая за 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба российской авиакомпании «Ираэро».

С 20 мая авиакомпания «Ираэро» будет выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Баку и обратно. Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi SuperJet 100. Улететь из «Толмачево» в Азербайджан можно будет по пятницам. Из Новосибирска самолеты будут вылетать в 13:00 по местному времени. Время в пути составит 4 часа 20 минут. Обратные рейсы из бакинского аэропорта имени Гейдара Алиева будут выполняться также по пятницам в 15:20.

Стоимость перелета в одну сторону начинается от 27 685 рублей. Билеты уже появились в открытой продаже.

Офис российской авиакомпании «Ираэро» находится в Иркутске. Сейчас авиакомпания выполняет рейсы в 40 российских городов, а также продолжает выполнять международные рейсы в Азербайджан, Израиль и Узбекистан.

Ранее Сиб.фм писал, что авиакомпания «Победа» отменила летние рейсы из Новосибирска в Анапу.

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