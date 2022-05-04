Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

«Ираэро» запустила прямые рейсы из Новосибирска в Баку

Фото «Ираэро» запустила прямые рейсы из Новосибирска в Баку
Фото «Ираэро» запустила прямые рейсы из Новосибирска в Баку

Фото pixabey

Авиакомпания «Ираэро» открывает прямые рейсы из Новосибирска в Баку с 20 мая.

Жители Новосибирска смогут улететь в Азербайджан из «Толмачево» с 20 мая за 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба российской авиакомпании «Ираэро».

С 20 мая авиакомпания «Ираэро» будет выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Баку и обратно. Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi SuperJet 100. Улететь из «Толмачево» в Азербайджан можно будет по пятницам. Из Новосибирска самолеты будут вылетать в 13:00 по местному времени. Время в пути составит 4 часа 20 минут. Обратные рейсы из бакинского аэропорта имени Гейдара Алиева будут выполняться также по пятницам в 15:20.

Стоимость перелета в одну сторону начинается от 27 685 рублей. Билеты уже появились в открытой продаже.

Офис российской авиакомпании «Ираэро» находится в Иркутске. Сейчас авиакомпания выполняет рейсы в 40 российских городов, а также продолжает выполнять международные рейсы в Азербайджан, Израиль и Узбекистан.

Ранее Сиб.фм писал, что авиакомпания «Победа» отменила летние рейсы из Новосибирска в Анапу.

Читайте также:

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

28268
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
26821
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
25024
64-й день спецоперации: у ВСУ истерика, российская армия продолжает уничтожение складов с иностранным оружием, Польша хочет захватить запад Украины
24275
Новое пособие на детей и неприкосновенность соцвыплат: главные изменения в России с 1 мая
17740
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
14826
Британский наемник предостерег европейцев от участия в боях на Украине
14719
В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы