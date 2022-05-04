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Как оплатят нерабочие дни в мае-2022 года: кому положен двойной оклад за работу в майские праздники

Фото Как оплатят нерабочие дни в мае-2022 года: кому положен двойной оклад за работу в майские праздники
Фото Как оплатят нерабочие дни в мае-2022 года: кому положен двойной оклад за работу в майские праздники

Фото: pixabay.com

Для россиян уже начались майские каникулы, однако некоторыми гражданам придётся работать даже в этот период. Как оплатят труд сотрудников в нерабочие дни – выяснил Сиб.фм.

Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева говорит о том, что сотрудникам, которые будут работать в выходные и праздничные дни положена компенсация. Но в некоторых случаях доплата работникам не положена.

Как отмечает специалист, в первую очередь нужно разобраться с днями, которые установлены для отдыха. Так как именно от этого будет зависеть то, как будет оплачиваться это время.

Фото Как оплатят нерабочие дни в мае-2022 года: кому положен двойной оклад за работу в майские праздники 2

Те, кто работает пять дней в неделю будут отдыхать следующим образом:

  • 30 апреля (суббота) – выходной;
  • 1 мая (воскресенье) – Праздник весны и Труда (праздничный день);
  • 2 мая (понедельник) – перенесён с 1 мая (выходной);
  • 3 мая (вторник) – перенесён с 1 января (выходной);
  • 7 и 8 мая (суббота и воскресенье) – обычные выходные;
  • 9 мая (понедельник) – День Победы (праздничный день);
  • 10 мая (вторник) – перенесён с 2 января (выходной).

Фото Как оплатят нерабочие дни в мае-2022 года: кому положен двойной оклад за работу в майские праздники 3

Те, кто работает шесть дней в неделю будут отдыхать так:

  • 1 мая (воскресенье) – Праздник весны и Труда (праздничный день);
  • 2 мая (понедельник) – перенесён с 1 мая (выходной);
  • 8 мая (воскресенье) – обычный выходной;
  • 9 мая (понедельник) – День Победы (праздничный день);
  • 10 мая (вторник) – перенесён с 2 января (выходной).

«Таким образом, если человек трудится по стандартному пятидневному графику, но вынужден выйти на работу в период с 30 апреля по 3 мая и/или с 7 по 10 мая, то он должен либо получить за фактически отработанные часы оплату как минимум в двойном размере, либо ему должны предоставить отгулы», — объяснила Нечаева.

Фото Как оплатят нерабочие дни в мае-2022 года: кому положен двойной оклад за работу в майские праздники 4

Кроме того, привлечь сотрудника к работе в выходной и нерабочий праздничный день можно только с его письменного согласия.

«Привлечение сотрудника к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо потом работнику предоставляется другой день отдыха. Привлечение без согласия возможно, но это в самом крайнем случае, когда произошла катастрофа, авария, несчастные случаи "- разъяснила Татьяна Нечаева.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что СберБанк опубликовал график работы на майских каникулах. Синоптики дали прогноз погоды на праздничные дни в мае, а также губернатор Новосибирской области Травников рассказал о новых ограничениях против COVID-19 после майских праздников.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
май
заработная плата
юрист
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