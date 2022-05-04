Как оплатят нерабочие дни в мае-2022 года: кому положен двойной оклад за работу в майские праздники

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Для россиян уже начались майские каникулы, однако некоторыми гражданам придётся работать даже в этот период. Как оплатят труд сотрудников в нерабочие дни – выяснил Сиб.фм.

Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева говорит о том, что сотрудникам, которые будут работать в выходные и праздничные дни положена компенсация. Но в некоторых случаях доплата работникам не положена.

Как отмечает специалист, в первую очередь нужно разобраться с днями, которые установлены для отдыха. Так как именно от этого будет зависеть то, как будет оплачиваться это время.

Те, кто работает пять дней в неделю будут отдыхать следующим образом:

30 апреля (суббота) – выходной;

1 мая (воскресенье) – Праздник весны и Труда (праздничный день);

2 мая (понедельник) – перенесён с 1 мая (выходной);

3 мая (вторник) – перенесён с 1 января (выходной);

7 и 8 мая (суббота и воскресенье) – обычные выходные;

9 мая (понедельник) – День Победы (праздничный день);

10 мая (вторник) – перенесён с 2 января (выходной).

Те, кто работает шесть дней в неделю будут отдыхать так:

1 мая (воскресенье) – Праздник весны и Труда (праздничный день);

2 мая (понедельник) – перенесён с 1 мая (выходной);

8 мая (воскресенье) – обычный выходной;

9 мая (понедельник) – День Победы (праздничный день);

10 мая (вторник) – перенесён с 2 января (выходной).

«Таким образом, если человек трудится по стандартному пятидневному графику, но вынужден выйти на работу в период с 30 апреля по 3 мая и/или с 7 по 10 мая, то он должен либо получить за фактически отработанные часы оплату как минимум в двойном размере, либо ему должны предоставить отгулы», — объяснила Нечаева.

Кроме того, привлечь сотрудника к работе в выходной и нерабочий праздничный день можно только с его письменного согласия.

«Привлечение сотрудника к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо потом работнику предоставляется другой день отдыха. Привлечение без согласия возможно, но это в самом крайнем случае, когда произошла катастрофа, авария, несчастные случаи "- разъяснила Татьяна Нечаева.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что СберБанк опубликовал график работы на майских каникулах. Синоптики дали прогноз погоды на праздничные дни в мае, а также губернатор Новосибирской области Травников рассказал о новых ограничениях против COVID-19 после майских праздников.