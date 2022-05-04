Когда придёт пенсия за май 2022: ПФР изменил график выплат из-за длинных выходных

Фото: pixabay.com
Пенсионный фонд России сообщил об изменённом графике выплаты пенсий в мае 2022 года.
Пресс-служба регионального управления Пенсионного фонда России сообщила о том, что график выплаты пенсий в Новосибирской области в мае 2022 года будет изменен. Такие перемены связаны с длинными выходными в мае. Часть пенсионеров сможет получить деньги раньше срока.
Пенсию можно будет получить в следующие дни:
Кроме того, отделения «Почты России» тоже будут работать по изменённому графику в период майских праздников.
Получить пенсию в отделениях почты можно в следующие дни:
Ранее, Сиб.фм писал о том, что юрист рассказала о нормах оплаты труда в майские праздники. Травников анонсировал новые антиковидыне меры в период праздников в мае, а также как будут отдыхать учащиеся в период майских каникул.
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