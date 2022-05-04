Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Когда придёт пенсия за май 2022: ПФР изменил график выплат из-за длинных выходных

Фото Когда придёт пенсия за май 2022: ПФР изменил график выплат из-за длинных выходных
Фото Когда придёт пенсия за май 2022: ПФР изменил график выплат из-за длинных выходных

Фото: pixabay.com

Пенсионный фонд России сообщил об изменённом графике выплаты пенсий в мае 2022 года.

Пресс-служба регионального управления Пенсионного фонда России сообщила о том, что график выплаты пенсий в Новосибирской области в мае 2022 года будет изменен. Такие перемены связаны с длинными выходными в мае. Часть пенсионеров сможет получить деньги раньше срока.

Фото Когда придёт пенсия за май 2022: ПФР изменил график выплат из-за длинных выходных 2

Пенсию можно будет получить в следующие дни:

  • 3 мая за 3 мая;
  • 4 мая за 4 мая;
  • 5 мая за 5 и 8 мая;
  • 6 мая за 6 и 9 мая;
  • 7 мая за 7 и 10 мая.

Фото Когда придёт пенсия за май 2022: ПФР изменил график выплат из-за длинных выходных 3

Кроме того, отделения «Почты России» тоже будут работать по изменённому графику в период майских праздников.

Получить пенсию в отделениях почты можно в следующие дни:

  • 5 мая за 5 и 8 мая;
  • 6 числа за 6 и 9 мая;
  • 7 мая за 7 и 10 мая.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что юрист рассказала о нормах оплаты труда в майские праздники. Травников анонсировал новые антиковидыне меры в период праздников в мае, а также как будут отдыхать учащиеся в период майских каникул.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
Почта России
пенсия
график
майские праздники
ПФР
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27920
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
26688
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
24853
64-й день спецоперации: у ВСУ истерика, российская армия продолжает уничтожение складов с иностранным оружием, Польша хочет захватить запад Украины
24096
Новое пособие на детей и неприкосновенность соцвыплат: главные изменения в России с 1 мая
17602
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
14691
Британский наемник предостерег европейцев от участия в боях на Украине
14675
В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы