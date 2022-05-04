Когда придёт пенсия за май 2022: ПФР изменил график выплат из-за длинных выходных

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Пенсионный фонд России сообщил об изменённом графике выплаты пенсий в мае 2022 года.

Пресс-служба регионального управления Пенсионного фонда России сообщила о том, что график выплаты пенсий в Новосибирской области в мае 2022 года будет изменен. Такие перемены связаны с длинными выходными в мае. Часть пенсионеров сможет получить деньги раньше срока.

Пенсию можно будет получить в следующие дни:

3 мая за 3 мая;

4 мая за 4 мая;

5 мая за 5 и 8 мая;

6 мая за 6 и 9 мая;

7 мая за 7 и 10 мая.

Кроме того, отделения «Почты России» тоже будут работать по изменённому графику в период майских праздников.

Получить пенсию в отделениях почты можно в следующие дни:

5 мая за 5 и 8 мая;

6 числа за 6 и 9 мая;

7 мая за 7 и 10 мая.

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