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Ловец солнечных зайчиков Василий хочет поймать удачу в «Главном котике Новосибирска»

Фото Ловец солнечных зайчиков Василий хочет поймать удачу в «Главном котике Новосибирска»
Фото Ловец солнечных зайчиков Василий хочет поймать удачу в «Главном котике Новосибирска»

Фото предоставлены участниками проекта «Главный котик Новосибирска»

К участию в фотоконкурсе Сиб.фм «Главный котик Новосибирска» присоединился любитель солнца и мух Вася.

В мае стартовал второй месяц фотоконкурса Сиб.фм «Главный котик Новосибирска», который уже стал ежегодной традицией. На протяжении нескольких месяцев усато-хвостатые обитатели города соревнуются за наибольшее количество сердец, которые им удастся завоевать. В 2022 году состязание за звание главного кошачьего фаворита началось 1 апреля.

В мае к списку участников, в котором уже более двухсот кандидатов, присоединился ещё один — пушистый Вася с глазами цвета янтаря.

Как указано в анкете, котик Василий — хозяйский любимец. Одни из самых обожаемых им занятий — ловля мух и погоня за солнечными зайчиками. При этом Вася — не только уже поднаторевший охотник, но и ярый защитник своей территории от соперников любого толка.

«Боевой — наполнитель с рисунком кота на части разорвал», —

написано в конкурсной карточке Василия.

Судя по описанию, не чужды красавцу Васе и проказы: например, однажды он отвоевал в своё распоряжение хозяйский кофе.

Голосование за лучшего котика в городе проходит на специальном сайте — выбрать своего героя можно по этой ссылке. Выбор победителя этой недели завершится 6 мая.

Каждый питомец, который становится главным котиком недели, получит в подарок сертификат в интернет-магазин зоотоваров «Гав-Гав Маркет». Доставку из него осуществляют во все районы Новосибирска, что делает заботу о любимых питомцах проще и приятнее.

Главного чемпиона выберут летом — он станет обладателем годового запаса корма от партнёра проекта «ПроРацион».

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
фотоконкурс
Главный котик Новосибирска
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