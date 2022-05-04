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общество

Мэр Локоть пообещал отремонтировать более 200 дворов в Новосибирске

Фото Мэр Локоть пообещал отремонтировать более 200 дворов в Новосибирске
Фото Мэр Локоть пообещал отремонтировать более 200 дворов в Новосибирске

Фото Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал отремонтировать более 200 дворов до конца 2022 года.

В этом году в Новосибирске отремонтируют более 200 городских дворов. Об этом заявил глава города Анатолий Локоть.

«Работы уже развернулись на 45 объектах. Один из самых крупных проверил сегодня. Это дворовая территория, которой пользуются жители нескольких домов сразу трех улиц – Советской (50, 50а, 50б), Гоголя (3, 3а) и Красного проспекта (67а). Площадь – около 3,5 тысяч квадратных метров», – рассказал Локоть.

В мае во дворе домов на улицах Советской, Гоголя и Красного проспекта заменят поребрики, расширят парковочные зоны, обустроят новые тротуары и отремонтируют проезды.

В рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» в Новосибирске до конца года отремонтируют 107 дворов. Кроме того, дворы будут ремонтировать и по программе «Формирование современной городской среды». Мэр Новосибирска подчеркнул, что эта программа позволяет учесть пожелания жителей и комплексно подойти к ремонту.

Помимо этого, по наказам избирателей депутатами Законодательного собрания Новосибирской области запланировано благоустройство 74 дворов на общую сумму свыше 178 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске начали пылесосить дворы после критики губернатора Травникова.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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