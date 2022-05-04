Минобороны России пообещало уничтожать конвои с западным оружием на Украине

Фото Минобороны России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал законной целью прибывший на Украину транспорт НАТО с оружием.

В Минобороны РФ пообещали уничтожать оружие, которое страны НАТО поставляют на Украину. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения», – сказал Шойгу.

Министр отметил, что западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Однако все конвои с военной помощью киевскому нацистскому режиму будут уничтожены российскими военными. Законной военной целью будет являться и транспорт НАТО.

Шойгу добавил, что российские Вооруженные силы продолжают выполнять все задачи, поставленные верховным главнокомандующим, проявляя мужество и отвагу.

«Военнослужащие с честью исполняют свой воинский долг и обеспечивают безопасность населения Донбасса», – заключил министр.