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Ни с чем не спутать: названы пять симптомов укуса клеща

Фото Ни с чем не спутать: названы пять симптомов укуса клеща
Фото Ни с чем не спутать: названы пять симптомов укуса клеща

Фото: pixabay.com

Чаще всего люди просто не замечают на себе ползущее насекомое и тем более не сразу понимают, что клещ уже впился в их кожу. Однако существует целый ряд признаков, которые будут свидетельствовать об укусе.

Какие симптомы появляются после укуса?

Фото Ни с чем не спутать: названы пять симптомов укуса клеща 2

Состояние человека, которого укусил клещ, полностью зависит от количества укусов и телосложения. Тяжелее всего их переносят пожилые, дети и люди с тяжёлыми и аллергическими заболеваниями.

Возможные признаки укуса у человека:

  • покраснение участка кожи;
  • зуд;
  • повышение температуры тела;
  • появление головной боли;
  • понижение артериального давления;
  • учащённое биение сердца;
  • появление высыпаний на коже;
  • увеличение лимфоузлов;
  • постоянное ощущение слабости.

Фото Ни с чем не спутать: названы пять симптомов укуса клеща 3

Последствия укуса насекомого зависят от того, заражён ли паразит. Самым опасным для человека считается укус энцефалитного клеща. Последствия такого укуса крайне тяжёлые (в случае заражения и отказа от лечения):

  • паралич тела;
  • проблемы с дыханием;
  • ухудшение активности мозга;
  • летальный исход.

Фото Ни с чем не спутать: названы пять симптомов укуса клеща 4

Если человек пострадал от стерильного клеща, то осложнения могут быть не такими опасными:

  • нагнивание пораженного участка;
  • возникновение аллергической реакции;
  • появление отёков (вплоть до отёка Квинке).

Самостоятельно определить, заразный клещ впился или нет, невозможно. Внешний вид и окрас клеща не зависит от того заражён он или нет.

Когда начнут проявляться симптомы?

Фото Ни с чем не спутать: названы пять симптомов укуса клеща 5

Первые симптомы укуса появляются спустя 2-3 часа в виде покраснения кожи. Через неделю или позже могут проявиться симптомы, описанные выше.

Первая помощь при укусе

Фото Ни с чем не спутать: названы пять симптомов укуса клеща 6

Если по вам ползет клещ, то нужно как можно быстрее стряхнуть его, а если он уже успел укусить вас, то необходимо быстро его извлечь. После чего нужно поместить паразита в баночку и доставить его живым в лабораторию для изучения и диагностики инфекций. Место укуса важно обработать. Если наблюдаются признаки аллергии – сильное покраснение и распухание места укуса, незамедлительно дайте пострадавшему противоаллергическое средство.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что Роспотребнадзор рассказал новосибирским дачникам о защите участков от клещей. Названы самые опасные из-за клещей районы города, а также уже 445 человек пострадали от укусов клещей с начала эпидсезона.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
клещ
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