Ни с чем не спутать: названы пять симптомов укуса клеща

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Чаще всего люди просто не замечают на себе ползущее насекомое и тем более не сразу понимают, что клещ уже впился в их кожу. Однако существует целый ряд признаков, которые будут свидетельствовать об укусе.

Какие симптомы появляются после укуса?

Состояние человека, которого укусил клещ, полностью зависит от количества укусов и телосложения. Тяжелее всего их переносят пожилые, дети и люди с тяжёлыми и аллергическими заболеваниями.

Возможные признаки укуса у человека:

покраснение участка кожи;

зуд;

повышение температуры тела;

появление головной боли;

понижение артериального давления;

учащённое биение сердца;

появление высыпаний на коже;

увеличение лимфоузлов;

постоянное ощущение слабости.

Последствия укуса насекомого зависят от того, заражён ли паразит. Самым опасным для человека считается укус энцефалитного клеща. Последствия такого укуса крайне тяжёлые (в случае заражения и отказа от лечения):

паралич тела;

проблемы с дыханием;

ухудшение активности мозга;

летальный исход.

Если человек пострадал от стерильного клеща, то осложнения могут быть не такими опасными:

нагнивание пораженного участка;

возникновение аллергической реакции;

появление отёков (вплоть до отёка Квинке).

Самостоятельно определить, заразный клещ впился или нет, невозможно. Внешний вид и окрас клеща не зависит от того заражён он или нет.

Когда начнут проявляться симптомы?

Первые симптомы укуса появляются спустя 2-3 часа в виде покраснения кожи. Через неделю или позже могут проявиться симптомы, описанные выше.

Первая помощь при укусе

Если по вам ползет клещ, то нужно как можно быстрее стряхнуть его, а если он уже успел укусить вас, то необходимо быстро его извлечь. После чего нужно поместить паразита в баночку и доставить его живым в лабораторию для изучения и диагностики инфекций. Место укуса важно обработать. Если наблюдаются признаки аллергии – сильное покраснение и распухание места укуса, незамедлительно дайте пострадавшему противоаллергическое средство.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что Роспотребнадзор рассказал новосибирским дачникам о защите участков от клещей. Названы самые опасные из-за клещей районы города, а также уже 445 человек пострадали от укусов клещей с начала эпидсезона.

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