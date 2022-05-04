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общество

«Ничего нового придумать не может»: психолог рассказала, почему Тимати дарит девушкам похожие подарки

Фото «Ничего нового придумать не может»: психолог рассказала, почему Тимати дарит девушкам похожие подарки
Фото «Ничего нового придумать не может»: психолог рассказала, почему Тимати дарит девушкам похожие подарки

Фото с сайта pixabay.com

Психолог Наумова объяснила, почему Тимати дарит возлюбленным одинаковые подарки.

Психолог Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru объяснила, почему некоторые мужчины дарят женщинам одни и те же подарки. По её словам, это связано со стереотипным мышлением, так как существует некий набор подарков, который нравится девушкам. Ранее журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале написала, что рэпер Тимати дарит своим возлюбленным одни и те же подарки, в том числе одинаковые браслеты и кольца. По мнению Наумовой, музыкант и девушек выбирает одного типажа.

Это говорит о том, что мужчине кажется, что это самый лучший подарок, ничего нового он придумать не может. Просто есть определённый стереотип мышления, набор подарков, который женщинам нравится. Мы видим, что Тимати и женщин выбирает одного и того же типажа. У него есть представление, что таким женщинам нравятся именно такие вещи. Это проверено, работает, поэтому ничего нового он изобретать не хочет, —

объяснила Наумова.

Ранее Наумова рассказала, как справиться с раздражительностью в отношениях. Для начала психолог посоветовала определить, какие именно качества человека стали причиной стресса. После этого необходимо искоренить те самые нежелательные черты характера в себе самом.

Также психолог рассказала о методике, которую используют психологи при работе с клиентами, находящимися на грани развода. В таком случае людям предлагают написать список из качеств, которые их раздражают в партнёре. После этого человеку предлагают поставить знак «плюс» напротив тех черт характера, которые они могут заметить в них самих, а «минус» рядом с теми качествами, которых они в себе не наблюдают.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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