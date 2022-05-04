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общество

Отопительный сезон в Новосибирске закончится после 11 мая

Фото Отопительный сезон в Новосибирске закончится после 11 мая
Фото Отопительный сезон в Новосибирске закончится после 11 мая

Фото pixabey

Отопление в Новосибирске планируют отключить 11 мая.

11 мая ожидается окончание отопительного сезона в Новосибирской области. Об этом заявил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

«В новосибирском Купино принято решение о завершении централизованного отопления. В остальных населенных пунктах региона аналогичные решения местные администрации примут после 11 мая», – сказал Архипов.

Соответствующие постановления об окончании отопительного сезона подпишут главы администраций населенных пунктов Новосибирской области на следующей неделе.

Напомним, решение о завершении отопительного сезона принимают органы местного самоуправления, исходя из погодных условий. Для этого нужно, чтобы установилась среднесуточная температура +8 градусов на протяжении 5 дней подряд.

Отопительный сезон в Новосибирске начался 20 сентября. Мэр Анатолий Локоть объяснил, когда в Новосибирске выключат отопление.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске УК задолжали за тепло и горячую воду более 250 млн рублей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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