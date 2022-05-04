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Песков опроверг информацию о том, что 9 мая Россия может объявить войну Украине

Фото Песков опроверг информацию о том, что 9 мая Россия может объявить войну Украине
Фото Песков опроверг информацию о том, что 9 мая Россия может объявить войну Украине

Фото с сайта pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что сообщения об объявлении Россией войны Украине 9 мая — «чушь».

Представитель Кремля Дмитрий Песков дал ответ на вопрос журналистов о том, какова вероятность объявления войны Украине со стороны России 9 мая.

«Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь», —

приводит слова пресс-секретаря Владимира Путина «Интерфакс».

Также Дмитрий Песков опроверг информацию о всеобщей мобилизации в России 9 мая.

«Это неправда, это чушь», — ответил представитель Кремля.

О том, кто из жителей РФ подлежит мобилизации, Сиб.фм объяснял здесь.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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