Песков опроверг информацию о том, что 9 мая Россия может объявить войну Украине

Фото с сайта pixabay.com
Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что сообщения об объявлении Россией войны Украине 9 мая — «чушь».
Представитель Кремля Дмитрий Песков дал ответ на вопрос журналистов о том, какова вероятность объявления войны Украине со стороны России 9 мая.
«Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь», —
приводит слова пресс-секретаря Владимира Путина «Интерфакс».
Также Дмитрий Песков опроверг информацию о всеобщей мобилизации в России 9 мая.
«Это неправда, это чушь», — ответил представитель Кремля.
О том, кто из жителей РФ подлежит мобилизации, Сиб.фм объяснял здесь.
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