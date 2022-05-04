Раненный на Украине российский военный 12 дней полз с гранатами в руках

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Раненный на Украине российский военный 12 дней полз к своим сослуживцам с грантами в руках.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что раненный на Украине военный 12 дней добирался до своих гранатами в руках.

«Проведали еще нескольких наших воинов. Один из них Алексей Лиханов из села Ундино-Поселье. Он настоящая легенда в наших войсках. После ранения сам оказал себе первую помощь, а после полз 12 дней с двумя гранатами в руках до расположения нашей армии. Похудел сильно, но, главное, живой. Сейчас набирается сил», – написал Осипов в соцсети «ВКонтакте».

Как пишет портал zabnews.ru, губернатор Забайкалья сейчас находится с рабочей командировкой в Санкт-Петербурге. Он навестил военнослужащих из региона в госпитале, где они проходят лечение. Осипов рассказал, что все военные просят командование вернуть их в строй.