Фото Минобороны России

В Херсонской области российские силовики нашли пыточную камеру украинских нацистов и заминированное тело замученного военнослужащего.

Российские силовики нашли пыточную камеру украинских нацистов в Херсонской области. Кадры с рейда опубликовало РИА Новости.

Подвал, где боевики пытали людей, находится под кафе в поселке Зеленовка в 7-ми километрах от Херсона.

«Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе «Старый дуб» на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования ВС РФ. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью», – рассказали силовики.

На видеокадрах из оборудованной украинскими нацистами пыточной видно, что рядом с телом замученного человека лежит предмет, похожий на противотанковую мину. Кроме того, повсюду разбросаны шприцы с наркотиками и чехлы от американских противотанковых комплексов «Джавелин», которыми Соединенные Штаты усиленно снабжают военнослужащих ВСУ и боевиков нацбатов.

Ранее Сиб.фм писал, что Следком завел уголовное дело в связи с пытками российских военнослужащих украинскими нацистами.