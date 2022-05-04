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Российские силовики нашли пыточную камеру украинских нацистов под Херсоном

Фото Российские силовики нашли пыточную камеру украинских нацистов под Херсоном
Фото Российские силовики нашли пыточную камеру украинских нацистов под Херсоном

Фото Минобороны России

В Херсонской области российские силовики нашли пыточную камеру украинских нацистов и заминированное тело замученного военнослужащего.

Российские силовики нашли пыточную камеру украинских нацистов в Херсонской области. Кадры с рейда опубликовало РИА Новости.

Подвал, где боевики пытали людей, находится под кафе в поселке Зеленовка в 7-ми километрах от Херсона.

«Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе «Старый дуб» на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования ВС РФ. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью», – рассказали силовики.

На видеокадрах из оборудованной украинскими нацистами пыточной видно, что рядом с телом замученного человека лежит предмет, похожий на противотанковую мину. Кроме того, повсюду разбросаны шприцы с наркотиками и чехлы от американских противотанковых комплексов «Джавелин», которыми Соединенные Штаты усиленно снабжают военнослужащих ВСУ и боевиков нацбатов.

Ранее Сиб.фм писал, что Следком завел уголовное дело в связи с пытками российских военнослужащих украинскими нацистами.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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