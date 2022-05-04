Россиян готовят к переходу на четырёхдневную рабочую неделю в 2022 году - как это отразится на зарплатах

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Переход на четырёхдневную рабочую неделю будет возможен только через 10 или 15 лет. При этом такие кардинальные изменения значимо повлияют на доходы россиян.

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что переход России на четырёхдневную рабочую неделю потребует много лет. Сроки будут зависеть от стабильности экономической ситуации в стране.

«Скорее всего, если мы будем переходить на четырехдневную рабочую неделю, это возможно только в перспективе 10-15 лет, когда экономика будет стабильна», — уверен профессор.

По мнению Александра Сафонова, к переходу на сокращенную рабочую неделю необходимо готовиться на всех уровнях, начиная от государственного, и заканчивая конкретными предприятиями. Он назвал этот процесс ключевым.

«Исходя из текущего состояния, это вряд ли возможно как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Чтобы возникла четырехдневная рабочая неделя, необходимо повысить производительность труда с тем, чтобы дополнительные расходы работодателей не отразились на ценнике. Также необходимо понимание того, как мы будем, например, справляться с такими задачами, как обеспечение беспрерывной работы системы здравоохранения. Четырехдневная рабочая неделя — это дополнительное изыскание 20 процентов кадров, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе, с учетом подготовки кадров по врачебной специальности не менее восьми лет, сложно себе представить», — объяснил он.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. При переходе на четырехдневную рабочую неделю граждане будут меньше работать, что отразится на доходах, сказал Сафонов.

«Если мы переходим на четырехдневную рабочую неделю, количество отработанных часов должно сократиться, — условно, не 40, а 32 часа. Если мы просто сообщим, что завтра все выходят на работу на один день меньше, то автоматически работодатель сократит количество выплаченной зарплаты. Платят нам за отработанные часы, за выполненные трудовые функции. Без повышения производительности труда, без введения системы социальных гарантий, которая позволит сохранить тот объем доходов трудовой деятельности, которая есть сейчас, выплата прежних зарплат невозможна», — разъяснил эксперт.

О переходе на четырёхдневную рабочую неделю высказался и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, для отдельных видов и направлений бизнеса такой переход означает прямое сокращение прибыли.

«Мое мнение — рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно, искусственные ограничения или, наоборот, навязывания только навредят», — говорит Нилов.

Кроме того, председатель комитета Госдумы отметил, что переход от пяти к четырем рабочим дням — вопрос недалекого будущего. Он объяснил, что некоторые организации уже работают так в дистанционном формате или режиме неполной занятости. Депутат считает, что в разгар пандемии это было одним из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятий.

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