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Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения» в 2022 году

Фото Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения» в 2022 году
Фото Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения» в 2022 году

Фото pixabay.com

Жители России не смогут принять участие в голосовании на «Евровидении» в 2022 году, заявил исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло.

10 мая в итальянском Турине начнётся главный песенный конкурс Европы — «Евровидение-2022». По решению Европейского вещательного союза, Россия не примет в нём участие из-за ситуации на Украине.

Как стало известно, страна не только не будет представлена в рамках конкурсной программы, но и не сможет принять участие в голосовании. Исполнительный продюсер «Евровидения» Клаудио Фазуло объяснил, что проголосовать за участников смогут только жители тех государств, артисты от которых выступят со своими песнями, передаёт sova.info со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что Италия стала хозяйкой «Евровидения» в 2022 году благодаря победе рок-группы Maneskin на конкурсе в Роттердаме в 2021-м. Артисты получили большинство голосов с песней Zitti E Buoni, что в переводе с итальянского означает «Сидите и не высовывайтесь».

Россия в прошлом году стала на «Евровидении» девятой. Представляла страну на конкурсе певица Манижа с композицией Russian Woman («Русская женщина»).

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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голосование
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