«Ростелеком» в Новосибирской области перевел телефонную связь в цифровой формат

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» переоснастил телефонные станции в Новосибирской области, полностью переведя оборудование в цифровой формат. С начала этого года было переключено 43 аналоговых АТС, проект завершился 29 апреля в поселке Сапожковский Каргатского района. Сегодня в регионе не осталось ни одной координатной АТС, все 828 станций работают в новом режиме.

Цифровым АТС не требуется постоянное присутствие специалистов, а их оборудование занимает меньше места. Снижаются затраты на обслуживание и сокращаются расходы на оплату электроэнергии. Модернизация помогла повысить точность соединения и дала возможность пользователям домашних телефонов использовать дополнительные сервисы.

«Несмотря на развитие технологий, традиционная проводная связь остается востребованной услугой. Особенно она актуальна для жителей тех населенных пунктов, где до сих пор нет стабильного мобильного интернета и устойчивой сотовой связи. Вот почему цифровизация телекоммуникационной сети — это важный шаг в улучшении качества обслуживания абонентов», — рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Владельцы домашних телефонов имеют возможность выбрать подходящий для них тариф. «Ростелеком» предлагает варианты для тех, кто звонит часто или использует стационарный телефон только для общения с родственниками в других городах. Например, тариф «Безлимитная Россия» включает безлимитные звонки на местные городские номера и 200 минут на мобильные телефоны по стране.

Для новосибирских абонентов стационарных телефонов также доступны переадресация звонков, определитель номера, конференц–связь. Услуги можно подключить дополнительно к тарифному плану.

Уточнить информацию можно на сайте компании или по телефону 8 800 100 08 00.