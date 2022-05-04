Рухнувший спрос на недвижимость в Новосибирске не остановил рост цен

Максим Николаев

Новосибирский эксперт в сфере недвижимости Сергей Николаев объяснил, почему рухнувший спрос на новостройки не остановил рост цен на жилье.

Несмотря на падение объема продаж недвижимости в 4 раза, застройщики продолжают поднимать цены на квартиры в Новосибирске. Об этом заявил независимый аналитик Сергей Николаев.

«Средняя цена квадратного метра от застройщиков Новосибирской агломерации в апреле достигла 118 тысяч рублей, аналитическая служба ЦИАН показывает цену 125,8 тысячи рублей за квадрат. Месячный рост составил 2,6%», – рассказал Николаев.

Однако данные Росреестра показывают, что потенциальные клиенты не согласились с таким трендом. Более 80 % продаж пришлось на сделки со специальной ипотекой.

В Новосибирске быстрее остальных дорожают квартиры в Центральном и Заельцовском районах, а также недвижимость бизнес-класса.

«Если в марте цены были увеличены в 62 % домов, находящихся в активной продаже, то в апреле таких объектов было 34 %. А на 13 % квартир в новостройках цены были снижены», – добавил эксперт.

Часть застройщиков объясняет ситуацию ростом себестоимости строительства и увеличением ставки проектного финансирования. Снижение цены, по их мнению, может привести к банкротству предприятия.

При этом эксперт предполагает, что объявленное снижение ставки по льготной ипотеке до 9 % не решит проблему падающего спроса на недвижимость.

«Исходя из результатов продаж за первый квартал видно, что значительная часть потенциальных покупателей успела приобрести новостройки по ставке 7 % и ниже. Поэтому главной задачей и застройщиков, и властей во втором квартале станет снижение себестоимости строительства за счет ограничения цен на строительные материалы», –заключил Сергей Николаев.