Русскоязычные инструкции ЦРУ, рейды СБУ и очередные обстрелы Донецка со стороны ВСУ: главное о ходе спецоперации на Украине на утро 4 мая

Фото pixabay.com

В ЦРУ разработали русскоязычные инструкции для связи, в Харькове начали выявлять противников украинской власти, ВСУ выпустили девять снарядов по Донецку после полуночи — главные новости о ходе спецоперации на Украине к утру 4 мая на Сиб.фм.

Обстрел Донецка

Украинские военные после полуночи дважды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности девять снарядов, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В 00:30 было выпущено шесть снарядов по Киевскому району, в 00:44 — три снаряда по Кировскому.

Инструкции разведки США

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США распространили инструкции на русском языке, разъясняющие, как можно связаться с ними в интернете.

Таким образом американская сторона рассчитывает активизировать вербовку россиян в свете специальной военной операции Минобороны РФ на Украине, сообщила газета The Washington Post.

Рейды СБУ

Боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ начали проводить в Харькове рейды по выявлению местных жителей, выражающих пророссийские взгляды или осуждающих действующую украинскую власть, сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

«Граждан, в телефонах которых обнаружены переписки подобного содержания, а также вызовы на номера российских абонентов, задерживают и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных домой до настоящего времени так и не вернулись», — говорится в сообщении штаба.

По достоверно установленным данным, подобные масштабные рейды ранее были проведены в Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населённых пунктов.

Атаки гуманитарных коридоров и использование гражданских объектов в военных целях

Боевики нацбатальонов продолжают обстреливать открытых гуманитарные коридоры из стрелкового оружия и миномётов и использовать объекты гражданской инфраструктуры в военных целях.

Так, в посёлке Райгородок Краматорского района в многоквартирных домах на Восточной и Молодёжной улицах неонацисты оборудовали на верхних этажах огневые точки, а в подвалах — склады с боеприпасами. Жильцов насильно удерживают в квартирах.

В Николаеве на территории школ № 6 и № 7 размещены установки РСЗО, бронетехника и автотранспорт с боеприпасами. Жители из близлежащих домов эвакуированы не были, отметили в штабе.