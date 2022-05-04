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Стали известны темы итоговых сочинений для 11-классников в Новосибирской области

Фото Стали известны темы итоговых сочинений для 11-классников в Новосибирской области
Фото Стали известны темы итоговых сочинений для 11-классников в Новосибирской области

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Выпускники школ Новосибирской области закончили писать итоговое сочинение литературе.

Названы темы итоговых сочинений для 11-классников в Новосибирской области. Итоговое сочинение 4 мая написали более 5,7 тыс. школьников.

«4 мая пройдет последний дополнительный срок написания итогового сочинения в 2022 году. Участие в нем примут более 5,7 тыс. человек, в основном выпускники текущего года. Сочинение в этот день пройдет для выпускников из всех регионов России, кроме Пензенской области, а также для обучающихся заграншкол», — говорится в сообщении Рособрнадзора.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к ЕГЭ. Большинство выпускников уже написали итоговое сочинение и изложение в основной срок 1 декабря и в дополнительный срок 2 февраля.

Сочинение 4 мая написали обучающиеся, получившие «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание ранее по уважительным причинам.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что написание сочинения – возрождение хорошей традиции, которая была в советское время.

Темы сочинения становятся известны лишь за 15 минут до начала экзамена. 11-классникам нужно выбрать одну из тем и написать сочинение на как минимум 350 слов.

На сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования в последний день проведения экзамена появился список тем для сочинения, которые могут использовать новосибирские школьники.

  • Что значит – заблудиться на дорогах жизни?
  • Как защитить Землю от негативных последствий технического прогресса?
  • Согласны ли вы с высказыванием Бернарда Шоу: «Наказанием лжеца оказывается то, что он сам никому больше не может верить»?
  • Моя любимая книга (музыка, фильм, спектакль).
  • Чем ваши ровесники могут помочь людям, попавшим в беду?

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске родители 11-классников сдали ЕГЭ по математике.

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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