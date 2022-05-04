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общество

В Кузбассе 84 ребёнка родились с неизвестным полом

Фото В Кузбассе 84 ребёнка родились с неизвестным полом
Фото В Кузбассе 84 ребёнка родились с неизвестным полом

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Кемеровской области появились на свет несколько десятков детей с неизвестным полом. Всего случаев рождения таких младенцев в регионе зарегистрировали 84, сообщили в местном Минздраве.

В истории наблюдений за рождаемостью в Кемеровской области неоднократно регистрировали случаи появления на свет детей с неизвестным полом. Официальные данные министерства здравоохранения региона свидетельствуют, что всего было рождено 84 таких ребёнка, пишет Сибдепо.

Если определить пол младенца в силу отсутствия характерных признаков невозможно, ему ставят диагноз «нарушение формирования пола».

«Нарушение формирования пола — состояние, связанное с несоответствием между генетическим, гонадным и фенотипическим полом. В Кузбассе проживает 84 пациента с диагнозом "нарушение формирования пола"», — пояснили в министерстве и отметили, что сразу после рождения каждому пациенту провели неонатальный скрининг, необходимый для исключения нарушения работы надпочечников.

Если ребёнок рождается с неправильным строением наружных гениталий, то диагноз ставится специалистами в роддоме.

Фото В Кузбассе 84 ребёнка родились с неизвестным полом 2

«Если причина нарушения формирования пола у ребенка произошла за счёт хромосомных и генетических аберраций (отклонений. — Прим.ред.), заболевание можно выявить в пубертатном периоде при отсутствии вторичных половых признаков. Для постановки диагноза педиатр направляет пациента к врачу-эндокринологу. При этом диагностика может затянуться», — отметили в Минздраве Кузбасса.

Нарушение формирования пола не является критическим для жизни и здоровья ребёнка, если речь в первые сутки после рождения не идёт об ургентном состоянии, которое требует экстренного вмешательства врачей.

Кроме того, заболевание поддаётся коррекции. Помимо хирургического лечения пациентам назначается пожизненная заместительная гормональная терапия. В некоторых случаях требуется работа с психологом.

Напомним, что в 2021 году в Кузбассе фиксировалась сравнительно высокая смертность новорождённых. По данным Росстата, с января по май в регионе скончались 42 грудничка. Для сравнения: в Новосибирской области, которая оказалась лидером антирейтинга, за аналогичный период умерли 47 детей.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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