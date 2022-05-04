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В Новосибирске грузовик насмерть сбил 51-летнего велосипедиста

Фото В Новосибирске грузовик насмерть сбил 51-летнего велосипедиста
Фото В Новосибирске грузовик насмерть сбил 51-летнего велосипедиста

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД Новосибирской области

В Новосибирске 31-летний водитель грузовика совершил смертельный наезд на велосипедиста на тротуаре.

Утром 4 мая водитель грузового Foton Auman сбил велосипедиста, который ехал по тротуару. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирской области, 31-летний водитель двигался по улице Кирова со стороны Выборной. Столкновение, ставшее для 51-летнего новосибирца на велосипеде смертельным, произошло напротив дома № 320 на Кирова.

Известно, что в момент ДТП велосипедист двигался по тротуару. В результате аварии он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Фото В Новосибирске грузовик насмерть сбил 51-летнего велосипедиста 2

На место выехала следственно-оперативная группа, которая устанавливает полную картину произошедшего.

Это не первое ДТП со смертельным исходом для велосипедистов: в марте 2022 года в Заельцовском суде начался процесс по делу 40-летнего новосибирца, который сбил человека на велосипеде на неосвещённом участке трассы.

Также 26 апреля водитель «Тойоты» сбил 12-летнего школьника на велосипеде.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
авария, дтп
смертельное дтп
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