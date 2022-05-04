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В Новосибирске начали ремонтировать аварийный мост у «Флотилии»

Фото В Новосибирске начали ремонтировать аварийный мост у «Флотилии»
Фото В Новосибирске начали ремонтировать аварийный мост у «Флотилии»

Фото Марата Валеева / 2ГИС

Ремонт аварийного пешеходного моста у ЖК «Флотилия» стартовал в Новосибирске. Работы выполняет ООО СУ «СибСтрой».

Аварийный пешеходный мост возле жилого комплекса «Флотилия» на улице Сибревкома в Новосибирске начали ремонтировать. С одной стороны ограничили проход и сняли асфальтовый слой. Согласно паспорту объекта, работы должны быть выполнены до 15 октября текущего года.

Аукцион на ремонт моста был объявлен в сентябре 2021 года, хотя в аварийном состоянии сооружение находилось с 2015-го. В 2020 году прокуратура обязала власти сделать ремонт, поскольку дальнейшая эксплуатация могла быть опасной.

Заказчиком ремонта выступило муниципальное казённое учреждение «Гормост», подрядчиком стало ООО СУ «СибСтрой». Работы оценили в 50 млн рублей.

Напомним, в конце апреля «Гормост» объявил новый аукцион на ремонт Октябрьского моста, который не меньше нуждается в ремонте. Работы по восстановлению этого объекта в рамках последних торгов оценили в 2,2 млрд рублей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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