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В Новосибирске начали судить замминистра транспорта Ставицкого и главу ТУАД Чуманова

Фото В Новосибирске начали судить замминистра транспорта Ставицкого и главу ТУАД Чуманова
Фото В Новосибирске начали судить замминистра транспорта Ставицкого и главу ТУАД Чуманова

Фото автора

4 мая в Железнодорожном районном суде стартовал процесс по громкому делу ТУАД: на скамье оказались заместитель министра транспорта Сергей Ставицкий и глава ТУАД Новосибирской области Михаил Чуманов.

"Поступило уголовное дело в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Ставицкого С.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ, и начальника ГКУ НО "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области", обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290, частью 2 статьи 290, частью 3 статьи 159, частью 6 статьи 290, частью 4 статьи 160 УК РФ", – пояснили в Железнодорожном районном суде.

В суд Сергей Ставицкий и Михаил Чуманов явились без наручников. Оба сейчас находятся под домашним арестом. У заместителя министра в качестве напоминания об этом во время заседания сработало устройство связи с инспектором ГУФСИН.

Сергей Ставицкий свою вину полностью отрицает. Ему вменяют эпизод с присвоением автомобиля, который ТУАД предоставил ему в пользование. Сумма ущерба оценивается в 600 тысяч рублей.

"Меня обвиняют в том, что водитель, арендованный ТУАДом, возил сотрудника минтранса. Я не понимаю сути обвинений: ни одной копейки бюджетных средств не присвоил. Они ко мне никак не попадали, – заявил после заседания Сергей Ставицкий.- Следователь за год так и не смог ничего доказать, удерживая меня в СИЗО".

Что касается Михаила Чуманова, то из букета уголовных статей он признаёт только мошенничество. В эпизоде с пятимиллионной взяткой – говорит, что это был обман подрядчиков, а сумма фигурировала в 900 тысяч рублей.

"Я не заключал досудебного соглашения, с обвинением я не согласен. Я признаю события, но не признаю ни одну квалификацию, которая звучит в деле, – рассказал Сиб.фм Михаил Чуманов. – То, что нас выпустили из СИЗО – это слаженная работа моей команды: мы добились небольшой справедливости".

Читайте сегодня на сайте Сиб.фм более подробно о всех эпизодах, в которых обвиняют замминистра транспорта и главу ТУАД по Новосибирской области. Сегодня в суде они подчеркнули, что приставку "экс" им приписывать рано.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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