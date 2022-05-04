В Новосибирске открылся экопункт нового типа

Фото: Михаил Глотов / Сиб.фм

Возле торгового центра на улице Приморской установили большой бокс с контейнерами для раздельного сбора пяти фракций отходов. Число подобных экопунктов планируют увеличивать.

Жители района ОбьГЭС станут первыми в Новосибирске, кто начнёт утилизировать бытовой мусор самым передовым способом – сразу по пяти направлениям: пластик, стекло, макулатура, металл и тетрапак. Большой бокс с привлекательным ярким дизайном и понятными инструкциями по сортировке отходов торжественно открыли 30 апреля возле крупного торгового центра «Магнит» на улице Приморская, 20а. Он будет работать круглосуточно.

Появление этого экопункта стало возможным благодаря совместным действиям новосибирских властей и бизнеса. По словам представителя компании-переработчика «Тайгер-Сибирь» Павла Арбатского, проект является пилотным, поэтому пока рано говорить, какое количество мусора будет здесь собираться, главное сейчас – приучить людей к грамотной утилизации отходов. Его коллега из компании «ЭкоТехнологии» Елена Сотнезова отметила положительный опыт таких пунктов в других регионах России.

«В рамках проекта «Чистая страна» мы постоянно занимаемся экологическими вопросами и работаем над повышением экологической культуры населения. Открытие современного пункта по раздельному сбору мусора очень важно, так мы защищаем нашу природу. Отсортированный гражданами мусор отсюда напрямую отправляется на переработку. Особо отмечу, что впервые будут отдельно собираться такие сложные для рециклинга отходы как тетрапаки», – рассказал депутат Заксобрания Дмитрий Козловский, возглавляющий общественный совет партийного проекта.

Также он предложил поощрять горожан, практикующих раздельную утилизацию бытовых отходов. Например, понижать для них тариф на вывоз мусора.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Екатерина Козловская добавила, что подобные экопункты необходимо открывать ещё и потому, что действующие городские полигоны Гусинобродский и Левобережный свои возможности практически исчерпали.