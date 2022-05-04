В Новосибирске продолжается голосование за название парка в пойме Каменки

Фото с сайта green.novo-sibirsk.ru

Голосование за название парка в пойме реки Каменки в Новосибирске продолжается. Сиб.фм узнал, какое из шести наименований пользуется наибольшей поддержкой участников.

Онлайн-голосование по выбору наименования для нового парка в пойме реки Каменки в Дзержинском районе Новосибирска продолжается. Напомним, принять участие в нём может любой горожанин, достигший 14 лет. Успеть сделать это можно до 30 мая, пройдя по ссылке https://54.gorodsreda.ru/.

На выбор представлены шесть вариантов названий парка, так или иначе связанных с местностью, природным ландшафтом и историей:

1. парк «Каменка»;

2. парк «Мельница»;

3. парк «Речной»;

4. парк «Луговой»;

5. парк «Ива»;

6. парк «За Каменским шоссе».

По состоянию на утро 4 мая, с большим отрывом лидирует вариант № 1, за него проголосовали 5 114 человек. Для сравнения: следующий по популярности вариант названия парка — «Речной» — выбрали всего 698 участников. Меньше всего новосибирцев (только 298) поддержали название «За Каменским шоссе».

Парк в пойме Каменки станет первым затопляемым парком в России. Работы по благоустройству территории уже начались.

Предусмотрено создание ландшафтного парка в красивой излучине долины Каменки с обустройством детских и спортивных площадок, зон отдыха, событийной поляны, экотропы, велодорожки, пунктов сервиса, арт-объектов, площадок для выгула собак.