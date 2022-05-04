Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске продолжается голосование за название парка в пойме Каменки

Фото В Новосибирске продолжается голосование за название парка в пойме Каменки
Фото В Новосибирске продолжается голосование за название парка в пойме Каменки

Фото с сайта green.novo-sibirsk.ru

Голосование за название парка в пойме реки Каменки в Новосибирске продолжается. Сиб.фм узнал, какое из шести наименований пользуется наибольшей поддержкой участников.

Онлайн-голосование по выбору наименования для нового парка в пойме реки Каменки в Дзержинском районе Новосибирска продолжается. Напомним, принять участие в нём может любой горожанин, достигший 14 лет. Успеть сделать это можно до 30 мая, пройдя по ссылке https://54.gorodsreda.ru/.

На выбор представлены шесть вариантов названий парка, так или иначе связанных с местностью, природным ландшафтом и историей:

1. парк «Каменка»;

2. парк «Мельница»;

3. парк «Речной»;

4. парк «Луговой»;

5. парк «Ива»;

6. парк «За Каменским шоссе».

По состоянию на утро 4 мая, с большим отрывом лидирует вариант № 1, за него проголосовали 5 114 человек. Для сравнения: следующий по популярности вариант названия парка — «Речной» — выбрали всего 698 участников. Меньше всего новосибирцев (только 298) поддержали название «За Каменским шоссе».

Парк в пойме Каменки станет первым затопляемым парком в России. Работы по благоустройству территории уже начались.

Предусмотрено создание ландшафтного парка в красивой излучине долины Каменки с обустройством детских и спортивных площадок, зон отдыха, событийной поляны, экотропы, велодорожки, пунктов сервиса, арт-объектов, площадок для выгула собак.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирск
парк
голосование
Каменка
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27717
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
26602
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
24754
64-й день спецоперации: у ВСУ истерика, российская армия продолжает уничтожение складов с иностранным оружием, Польша хочет захватить запад Украины
23995
Новое пособие на детей и неприкосновенность соцвыплат: главные изменения в России с 1 мая
17503
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
14640
В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы
14612
Британский наемник предостерег европейцев от участия в боях на Украине