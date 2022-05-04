В Новосибирске сотрудников мобильного оператора осудили за торговлю данными клиентов

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Сотрудники компании-оператора сотовой связи из Новосибирска получили срок за продажу данных о звонках абонентов.

Кировский районный суд Новосибирска приговорил двух сотрудников мобильного оператора за продажу детализации разговоров клиентов.

По данным следствия, свой незаконный бизнес Виталий Ежуров и Елена Перевалова организовали осенью 2020 года. Имея доступ к базе клиентов, пара решила заработать на продаже данных о чужих разговорах.

"Сотрудники оператора сотовой связи организовали последующую продажу полученных сведений заинтересованным лицам. Для получения данных конфиденциального характера они подделывали заявления абонентов на получение сведений о телефонных соединениях, использовали выделенные им права доступа к информационным системам",

– рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Когда о бизнесе пары стало известно контрразведчикам, деятельность продавцов чужих разговоров была прервана визитом полицейских. По горячим следам было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 УК России (неправомерный доступ к компьютерной информации).

"Кировским районным судом г. Новосибирска Ежуров В.И. и Перевалова Е.О. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 138 УК России (неправомерный доступ к компьютерной информации), и им вынесено наказание каждому в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в отношении осужденных вступил в законную силу", – добавили в УФСБ России по Новосибирской области.

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