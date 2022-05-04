В Новосибирске в лицее № 176 прошла акция «Бессмертный полк»

Фото Сиб.фм

Учащиеся новосибирского лицея № 176 приняли участие в акции «Бессмертный полк».

В лицее № 176 в Новосибирске прошла акция «Бессмертный полк». Директор лицея Марина Корнева рассказала Сиб.фм о важности проведения таких мероприятий в образовательных организациях.

«Мы проводим акцию «Бессмертный полк» уже семь лет. В первую очередь делаем это для детей, чтобы они помнили об этом великом празднике», – сказала Марина Корнева.

Акция является одной из составляющих гражданско-патриотического воспитания школьников. В организации мероприятия активное участие принимают родители учеников лицея, а в самом локальном шествии «Бессмертного полка» участвуют все обучающиеся – от учеников младших классов до старшеклассников.

Ранее буква Z из георгиевских лент величиной в три этажа появилась в окнах школы № 176 в Новосибирске в знак поддержки российских военных и спецоперации на Украине.

Напомним, Сиб.фм публиковал подробную инструкцию, как принять участие в шествии «Бессмертного полка» в Новосибирске 9 мая 2022 года. В этом году впервые за несколько пандемийных лет акция пройдет в привычном формате. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему это важно именно сейчас.