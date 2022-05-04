В Новосибирске заработал обновлённый Музей Солнца

Музей Солнца открылся в Новосибирске на новой площадке на улице Дуси Колвальчук, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Уникальный культурно-исторический проект Музей Солнца заработал в Новосибирске по новому адресу — на улице Дуси Ковальчук, 179/3. На открытии площадки, которое состоялось 3 мая, присутствовали заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка и заместитель министра культуры региона Григорий Милогулов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Посетители в первый день работы обновлённого музея смогли увидеть расширенную экспозицию, в которую вошла, в частности, коллекция денежных купюр с символами Солнца.

Как и прежде, в музее представлены исторические реконструкции быта Древнего Египта, Индокитая, Северной Америки, атрибуты и одежда инков, ацтеков и славян.

Особое место в экспозиции займёт легендарный самолёт Як-40, снятый с производства и эксплуатации.