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В Новосибирске заработал обновлённый Музей Солнца

Фото В Новосибирске заработал обновлённый Музей Солнца
Фото В Новосибирске заработал обновлённый Музей Солнца

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Музей Солнца открылся в Новосибирске на новой площадке на улице Дуси Колвальчук, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Уникальный культурно-исторический проект Музей Солнца заработал в Новосибирске по новому адресу — на улице Дуси Ковальчук, 179/3. На открытии площадки, которое состоялось 3 мая, присутствовали заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка и заместитель министра культуры региона Григорий Милогулов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Посетители в первый день работы обновлённого музея смогли увидеть расширенную экспозицию, в которую вошла, в частности, коллекция денежных купюр с символами Солнца.

Как и прежде, в музее представлены исторические реконструкции быта Древнего Египта, Индокитая, Северной Америки, атрибуты и одежда инков, ацтеков и славян.

Фото В Новосибирске заработал обновлённый Музей Солнца 2
Напомним, что в 2022 году в Новосибирске должен появиться музейный комплекс, полностью посвященный отечественной авиации и космонавтике. В сентябре его планируют открыть на территории парка-музея «Галерея времени».

Особое место в экспозиции займёт легендарный самолёт Як-40, снятый с производства и эксплуатации.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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