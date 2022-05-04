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В Новосибирской филармония пройдут концерты в честь Дня Победы

Фото В Новосибирской филармония пройдут концерты в честь Дня Победы
Фото В Новосибирской филармония пройдут концерты в честь Дня Победы

Фото предоставлены Новосибирской филармонией

В мае Новосибирская филармония подготовила специальную программу, посвященную Дню Победы. Ведущие коллективы филармонии – от симфонического оркестра до вокально-инструментальных ансамблей – исполнят любимую музыку и яркие, проникновенно лирические песни военных лет.

5 мая юная аудитория и молодежь смогут посетить музыкальный урок мужества «Василий Теркин». В исполнении Новосибирской хоровой капеллы и фольклорного ансамбля «Рождество» прозвучат знакомые всем мелодии фронтовых и русских народных песен в поэтической композиции по материалу книги А. Твардовского. Перекликаясь с текстом знаменитой поэмы, музыка оттенит чувства и переживания простого советского парня, оказавшегося вдали от дома в разрушительных обстоятельствах. Его собирательный образ представит актер Алексей Терехов.

Фото В Новосибирской филармония пройдут концерты в честь Дня Победы 2

6 мая народная артистка России Татьяна Ворожцова и известный певец Тимур Гордеев вместе с Концертным духовым оркестром покажут программу «Память сильнее времени», где прозвучат ностальгические «Рио-рита» и «Случайный вальс», «Тёмная ночь», «Огонёк», «Жди меня», «На безымянной высоте» и «Журавли». В финале концерта артисты вместе со зрителями вместе споют главную песню 9 Мая – «День Победы».

Фото В Новосибирской филармония пройдут концерты в честь Дня Победы 3

Ансамбль «Рождество» посвятит празднику свой концерт «Выходила на берег Катюша» 7 мая. Их народная музыка погрузит зрителя в богатую историю русского народа, для которой период Великой Отечественной оставил значимый след.

Фото В Новосибирской филармония пройдут концерты в честь Дня Победы 4

Эстрадный оркестр и его солисты под управлением Виктора Иванова завершат большой песенный парад «Салютом Победы» 8 мая.

Приобрести билеты в филармонию можно в кассах Камерного зала, Государственного концертного зала имени А. М. Каца, на станциях метрополитена и онлайн на сайте филармонии phil-nsk.ru. На все концерты филармонии действует «Пушкинская карта».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Новосибирская филармония
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