В СИЗО Новосибирска оставили сбежавшего в Мариуполь участника смертельного избиения

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4 мая в Новосибирском районном суде начали рассматривать уголовное дело Артёма П., который избил знакомого, а после 10 лет скрывался от правосудия в Мариуполе.

В апреле в Новосибирский районный суд ушло дело Артёма П., которого правосудие настигло спустя 11 лет. В основу уголовного дела легли события марта 2011 года. Тогда обвиняемый вместе с товарищем отомстил за родственницу, избив кредитора, который приходил выбивать долг. После встречи с двумя мужчинами представитель заёмщика скончался через несколько дней.

Одного из фигурантов задержали по горячим следам и уже давно осудили по 111 статье УК РФ. Артём П., которому на момент совершения преступления было 18 лет, вскоре уехал в Мариуполь. Задержали фигуранта, когда он решил вновь приехать на родину.

Сегодня, 4 мая, процесс в Новосибирском районном суде стартовал. Артёму П. избрали меру пресечения: ближайшие полгода сбежавший на Украину проведёт в новосибирском СИЗО.

«Продлён срок содержания под стражей Артёму П. на срок 6 месяцев. Дело поступило к нам 21 апреля, на тот момент он уже был под стражей, и сейчас останется в СИЗО-1»,

- рассказали в Новосибирском районном суде.

Завтра, 5 мая, в суде начнут рассматривать дело беженца уже по существу. Грозит Артёму П. до 15 лет лишения свободы.